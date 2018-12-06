شاهد.. تصادم حافلة معلمات بحائل يخلف عدداً من الإصابات بعضها بليغة

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وقع، اليوم الخميس، حادث مروري لـ8 معلمات يعملن في مدرسة وتدة جنوب شرق حائل، بعد تصادم الحافلة التي تقلهن مع سيارة أخرى من نوع "جمس" على مفرق السبعان جنوب حائل.
ونتج عن الحادث إصابات متفرقة بين المتوسطة والبليغة.
وتم نقل بعض الحالات بواسطة المواطنين إلى مستشفى الملك خالد بحائل، فيما باشرت الجهات المعنية الحادث.
شاهد.. تصادم حافلة معلمات بحائل يخلف عدداً من الإصابات بعضها بليغةخالد السليمي الخليج 365 2018-12-06
وقع، اليوم الخميس، حادث مروري لـ8 معلمات يعملن في مدرسة وتدة جنوب شرق حائل، بعد تصادم الحافلة التي تقلهن مع سيارة أخرى من نوع "جمس" على مفرق السبعان جنوب حائل.
ونتج عن الحادث إصابات متفرقة بين المتوسطة والبليغة.
وتم نقل بعض الحالات بواسطة المواطنين إلى مستشفى الملك خالد بحائل، فيما باشرت الجهات المعنية الحادث.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
11:08 AM
نقلت للمستشفيات والجهات المعنية باشرت الحادث
وقع، اليوم الخميس، حادث مروري لـ8 معلمات يعملن في مدرسة وتدة جنوب شرق حائل، بعد تصادم الحافلة التي تقلهن مع سيارة أخرى من نوع "جمس" على مفرق السبعان جنوب حائل.
ونتج عن الحادث إصابات متفرقة بين المتوسطة والبليغة.
وتم نقل بعض الحالات بواسطة المواطنين إلى مستشفى الملك خالد بحائل، فيما باشرت الجهات المعنية الحادث.
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المصدر : الخليج 365
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