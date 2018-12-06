"مدني تبوك" يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر وقت الأمطار

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية التي من المتوقع أن تشهدها المنطقة؛ بدءاً من فجر هذا اليوم وتستمر حتى المساء.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن منطقة تبوك؛ وخاصة (مدينة تبوك وضباء والوجه وحقل ونيوم وتيماء وأملج والأجزاء المجاورة لها) قد تشهد -بمشيئة الله- وبناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحبها زخات من البرد، قد تؤدي إلى جريان سيول، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية؛ مشيراً إلى أن فِرَق الدفاع المدني على ضوء ذلك تعلن عن استمرار جاهزيتها تحسباً لأي طارئ لا قدر الله.
ودعا المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بجوانب السلامة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والأودية والشعاب، وعدم المجازفة بعبور تلك الأودية والسيول؛ منوهاً بضرورة الحرص على متابعة النشرات الجوية باستمرار من خلال جميع حسابات التواصل الخاصة بالدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ متمنياً للجميع السلامة.
"مدني تبوك" يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر وقت الأمطاروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-06
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية التي من المتوقع أن تشهدها المنطقة؛ بدءاً من فجر هذا اليوم وتستمر حتى المساء.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن منطقة تبوك؛ وخاصة (مدينة تبوك وضباء والوجه وحقل ونيوم وتيماء وأملج والأجزاء المجاورة لها) قد تشهد -بمشيئة الله- وبناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحبها زخات من البرد، قد تؤدي إلى جريان سيول، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية؛ مشيراً إلى أن فِرَق الدفاع المدني على ضوء ذلك تعلن عن استمرار جاهزيتها تحسباً لأي طارئ لا قدر الله.
ودعا المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بجوانب السلامة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والأودية والشعاب، وعدم المجازفة بعبور تلك الأودية والسيول؛ منوهاً بضرورة الحرص على متابعة النشرات الجوية باستمرار من خلال جميع حسابات التواصل الخاصة بالدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ متمنياً للجميع السلامة.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
10:53 AM
دعا إلى الالتزام بجوانب السلامة واتباع الإرشادات
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية التي من المتوقع أن تشهدها المنطقة؛ بدءاً من فجر هذا اليوم وتستمر حتى المساء.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن منطقة تبوك؛ وخاصة (مدينة تبوك وضباء والوجه وحقل ونيوم وتيماء وأملج والأجزاء المجاورة لها) قد تشهد -بمشيئة الله- وبناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحبها زخات من البرد، قد تؤدي إلى جريان سيول، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية؛ مشيراً إلى أن فِرَق الدفاع المدني على ضوء ذلك تعلن عن استمرار جاهزيتها تحسباً لأي طارئ لا قدر الله.
ودعا المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بجوانب السلامة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والأودية والشعاب، وعدم المجازفة بعبور تلك الأودية والسيول؛ منوهاً بضرورة الحرص على متابعة النشرات الجوية باستمرار من خلال جميع حسابات التواصل الخاصة بالدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ متمنياً للجميع السلامة.
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المصدر : الخليج 365
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