- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع مقتل 3 عقب انفجار بمدينة تشابهار الساحلية جنوبي إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وسائل إعلام إيرانية قبل قليل، أن انفجاراً وقع في مدينة تشابهار الساحلية جنوبي إيران.
ووفق خبر عاجل لـ"سكاي نيوز" قال التلفزيون الإيراني: مقتل 3 في انفجار عبوة ناسفة في مدينة تشابهار جنوب البلاد.
مقتل 3 عقب انفجار بمدينة تشابهار الساحلية جنوبي إيرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-06
أكدت وسائل إعلام إيرانية قبل قليل، أن انفجاراً وقع في مدينة تشابهار الساحلية جنوبي إيران.
ووفق خبر عاجل لـ"سكاي نيوز" قال التلفزيون الإيراني: مقتل 3 في انفجار عبوة ناسفة في مدينة تشابهار جنوب البلاد.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
10:55 AM
أكدت وسائل إعلام إيرانية قبل قليل، أن انفجاراً وقع في مدينة تشابهار الساحلية جنوبي إيران.
ووفق خبر عاجل لـ"سكاي نيوز" قال التلفزيون الإيراني: مقتل 3 في انفجار عبوة ناسفة في مدينة تشابهار جنوب البلاد.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، مقتل 3 عقب انفجار بمدينة تشابهار الساحلية جنوبي إيران ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 عقب انفجار بمدينة تشابهار الساحلية جنوبي إيران على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .