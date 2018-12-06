مقتل 3 عقب انفجار بمدينة تشابهار الساحلية جنوبي إيران

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وسائل إعلام إيرانية قبل قليل، أن انفجاراً وقع في مدينة تشابهار الساحلية جنوبي إيران.

ووفق خبر عاجل لـ"سكاي نيوز" قال التلفزيون الإيراني: مقتل 3 في انفجار عبوة ناسفة في مدينة تشابهار جنوب البلاد.