احتفاءً باليوم العالمي للتطوع.. "صحة جدة" تنفذ 420 مبادرة تطوعية

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت "صحة جدة" مساء أمس الأربعاء، فعاليات اليوم العالمي للتطوع؛ بهدف إشراك منسوبيها في الأعمال التطوعية المختلفة والمساهمة في خدمة المجتمع؛ مما يسهم في تقديم خدمات متنوعة ومتعددة بالجانب الصحي.

أقامت المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة، عدة مبادرات منها: العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في العيادات الطبية لتقليص قوائم الانتظار، واستقبال الحالات الجديدة، بالإضافة إلى العديد من البرامج التوعوية والثقافية؛ حيث نفّذ مجمع الملك عبدالله الطبي، مبادرات توعوية وتثقيفية؛ منها "طاب ممشاك" و"سلامتك غايتنا"، كما شارك مستشفى شرق جدة العام بـ(25) مبادرة صحية توعوية، ومستشفى العيون شارك بـ(3) مبادرات خاصة بتقديم خدمات طبية شاملة لأمراض العيون ومشاكل النظر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛ في حين شارك مستشفى الولادة والأطفال بـ(9) مبادرات أهمها مبادرة لحمايتهم من العنف والتبرع بالدم، ومبادرة العملية القيصرية ضرورية وليست اختياراً، كما شارك مستشفى الملك فهد في اليوم التطوعي بالواجهة البحرية وبمركز الأمير عبدالمجيد للكلى، وكذلك مستشفى الملك عبدالعزيز شارك بالعديد من المبادرات؛ كتحسين نمط الحياة، واحمِ نفسك بالتطعيم وغسل الأيدي.. وشارك مجمع الأمل للصحة النفسية في اليوم التطوعي بتنفيذ مبادرة جميلة لعدد من الأحياء العشوائية بجنوب جدة، وتقديم العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية، كما أقيمت برامج أخرى في العديد من المواقع شملت ممشى الأمير فيصل بن فهد، وممشى التحلية، وممشى الرحاب، وممشى الفيحاء والأربطة بمحافظة جدة، وجدة التاريخية، وكورنيش محافظة الليث.

وذلك في بادرة غير مسبوقة وتماشياً مع توجيهات وزارة الصحة لتحفيز منسوبي ومنسوبات الوزارة ونشر ثقافة التطوع الصحي في مختلف المناطق والمحافظات؛ سواء المديريات الصحية أو المدن الطبية، والمستشفيات والمراكز الصحية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التطوعية تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع التي يشارك فيها القيادات الصحية بالمنشأة والعاملون تحت شعار (تطوعي_صحة2).

كما شاركت إدارة الصحة العامة والإدارات ذات الأهمية بـ"صحة جدة" بتنفيذ عدد من المبادرات ترسيخاً لثقافة التطوع الصحي؛ حيث شاركت الإدارة القانونية بـ"صحة جدة" في تنفيذ مبادرة "اعرف حقوقك" بالياسمين مول، كما شاركت إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة ونواقل المرض بالصحة العامة بعدد من المبادرات؛ لعل أهمها زيارة إصلاحية جدة للنساء والواجهة البحرية؛ لتقديم عدد من البرامج التوعوية كـ"أنت أحلى بدون سكر" و"قلبك قلبنا" و"صحتنا بلا تدخين"، وغيرها من البرامج التوعوية الهادفة.