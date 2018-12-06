السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تعتقل خمسة فلسطينيين بينهم أخوين في محافظة الخليل

عام / القوات الإسرائيلية تعتقل خمسة فلسطينيين بينهم أخوين في محافظة الخليل
الخليل 28 ربيع الأول 1440هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة فلسطينيين بينهم أخوين، خلال اقتحامها مدينة الخليل وعدة بلدات في المحافظة جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت نور الدين محمد سلهب، وإياد ناجي الأطرش من مدينة الخليل، والأخوين لؤي ومحمود السعدة من بلدة حلحول، والفتى حمزة البدوي من مخيم العروب.
كما داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل وفتشتها في بلدة الظاهرية، دون أن يبلغ عن وجود اعتقالات.
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11:27ت م
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