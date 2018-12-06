السعودية اليوم / فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ يشارك في فعاليات "اليوم العالمي للتطوع" بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق06 ديسمبر 2018 م واس

نظم فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ التابع لشعبة الحماية المدنية بالدفاع المدني أمس، فعاليات الاحتفال بـ "اليوم العالمي للتطوع" والمعرض المصاحب, وذلك بأحد المجمعات التجارية بالمدينة المنورة, بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة بالنيابة العميد علي بن عبدالرحمن المطيري, وعدد من قيادات ومنسوبي القطاع.

وبدأ الحفل بافتتاح المعرض الذي يقام تحت شعار "معاً نتطوع لرؤية طموحة" فيما شملت الفعاليات العديد من الفقرات المنوعة التي قدمها منسوبي الجهات وأعضاء والفرق التطوعية المشاركة، بعد ذلك جرى تكريم فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ نظراً لجهود الفريق في مجال العمل التطوعي.

يذكر أن فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ يعد أحد الفرق التطوعية المعتمدة من وزارة الداخلية, ويضم كوادر وطنية مدربة وذات كفاءة عالية, وتعمل في عدة مناطق حيث تستقطب المتطوعين من الجنسين , ويتولى الفريق إعدادهم وتدريبهم لخدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم.

// انتهى//

11:18ت م

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المدينة المنورة 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق06 ديسمبر 2018 م واسنظم فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ التابع لشعبة الحماية المدنية بالدفاع المدني أمس، فعاليات الاحتفال بـ "اليوم العالمي للتطوع" والمعرض المصاحب, وذلك بأحد المجمعات التجارية بالمدينة المنورة, بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة بالنيابة العميد علي بن عبدالرحمن المطيري, وعدد من قيادات ومنسوبي القطاع.وبدأ الحفل بافتتاح المعرض الذي يقام تحت شعار "معاً نتطوع لرؤية طموحة" فيما شملت الفعاليات العديد من الفقرات المنوعة التي قدمها منسوبي الجهات وأعضاء والفرق التطوعية المشاركة، بعد ذلك جرى تكريم فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ نظراً لجهود الفريق في مجال العمل التطوعي.يذكر أن فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ يعد أحد الفرق التطوعية المعتمدة من وزارة الداخلية, ويضم كوادر وطنية مدربة وذات كفاءة عالية, وتعمل في عدة مناطق حيث تستقطب المتطوعين من الجنسين , ويتولى الفريق إعدادهم وتدريبهم لخدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم.// انتهى//11:18ت م0041

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