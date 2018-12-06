السعودية اليوم / اهتمامات الصحف السودانية

الخرطوم 28 ربيع الأول 1440هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، موقف بلاده الثابت في دعم الحكومة الشرعية في اليمن، وإشارته إلى أن السودان مستمر في دعم الجيش الوطني اليمني حتى يتم تحرير اليمن من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.وركزت على مطالبة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وعنجهيته، عقب هدم مدرسة"التحدي 13" في بلدة السموع جنوب الخليل.ونشرت صحف الخميس إعلان الشرطة العراقية أمس، مقتل اثنين من عناصرها وعنصر من داعش في اشتباكات اندلعت جنوب الموصل شمال بغداد.ونقلت عن مبعوث الجامعة العربية السفير صلاح الدين الجمالي، قوله أن بعض دول جوار ليبيا لا تراقب حدودها بالشكل الكامل وهو ما يساعد على استمرار الأزمة الليبية.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى مواصلة الحكومة الفرنسية أمس، تراجعها أمام تظاهرات -حركة السترات الصفراء- واعدة بمراجعة الضريبة على الثروة، على أمل منع تكرار ما حصل السبت الماضي من أعمال عنف.// انتهى //11:10ت م0038