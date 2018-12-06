السعودية اليوم / تعليم عنيزة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي" TOT "

عنيزة 28 ربيع الأول 1440هـ الموافق 06 ديسمبر 2018م واساختتمت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة ممثلة بقسم التدريب والابتعاث أمس ، فعاليات البرنامج التدريبي Training of Trainers (TOT) ، بالشراكة مع كليات عنيزة الأهلية، بحضور مدير تعليم عنيزة محمد بن سليمان الفريح .وأوضح المدرب الدولي المعتمد من جانبه بين رئيس قسم التدريب والابتعاث بتعليم عنيزة عبدالله الجطيلي أن البرنامج ينفذ للمرة الأولى في محافظة عنيزة، مشيراً إلى أن عدد المتدربين في البرنامج بلغ 24 متدرباً من أعضاء هيئة التدريس بكليات عنيزة الأهلية، إضافة إلى عدد من المشرفين التربويين بتعليم المحافظة .يذكر أن هذا البرنامج هو أحد ثمرات الشراكة المستمرة بين إدارة تعليم عنيزة وكليات عنيزة الأهلية .// انتهى //11:06ت م0036