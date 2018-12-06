السعودية اليوم / المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة يعقد دورته الـ 23 برئاسة المملكة



القاهرة 28 ربيع الأول 1440هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واس

يعقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة دروته العادية الـ 23 الأحد المقبل بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية برئاسة المملكة العربية

ويناقش المكتب التنفيذي مشروع جدول أعمال الدورة الـ 21 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، التي ستعقد بمقر الأكاديمية الاثنين المقبل، وكذلك إعداد مشاريع القرارات بالبنود المعروضة على جدول الأعمال، التي تتضمن العديد من الموضوعات الهامة وفي مقدمتها مشروع الرؤية المقترحة لتفعيل العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية.

وقالت مدير إدارة السياحة والنقل بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر، في تصريح لها اليوم، إن المجلس سيناقش مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة، والخاصة بإيجاد آلية مناسبة للتلاقي بين قطاعي السياحة والثقافة على المستوى العربي وتوظيفها لخدمة السياحة العربية البينية.

وأفادت بأنه من المنتظر أن يقر المجلس مشروع الرؤية المقترحة في هذا الشأن تمهيدًا لعرضها على الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب يوم الثلاثاء المقبل لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في بيروت الشهر المقبل للموافقة عليها والعمل بمضمونها.

وأوضحت أن المجلس سيناقش أيضًا خطة "التنمية المستدامة 2030 "في قطاع السياحة بالمنطقة العربية وتفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة ومعايير جودة وكالات السياحة والسفر في الدول العربية وتحديات الأمن السياحي العربي وآليات المواجهة ودور الإعلام الأمني في نشر الثقافة الأمنية في المجال السياحي، إلى جانب دور المنظمة العربية للطيران المدني في دعم السياحة العربية ووضع آليات لاستكشاف المناطق الجديدة التي يتوفر فيها المتطلبات السياحية والعمل على تسويقها.

// انتهى //

11:05ت م

0035



القاهرة 28 ربيع الأول 1440هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسيعقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة دروته العادية الـ 23 الأحد المقبل بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية برئاسة المملكة العربية السعودية ومشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.ويناقش المكتب التنفيذي مشروع جدول أعمال الدورة الـ 21 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، التي ستعقد بمقر الأكاديمية الاثنين المقبل، وكذلك إعداد مشاريع القرارات بالبنود المعروضة على جدول الأعمال، التي تتضمن العديد من الموضوعات الهامة وفي مقدمتها مشروع الرؤية المقترحة لتفعيل العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية.وقالت مدير إدارة السياحة والنقل بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر، في تصريح لها اليوم، إن المجلس سيناقش مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة، والخاصة بإيجاد آلية مناسبة للتلاقي بين قطاعي السياحة والثقافة على المستوى العربي وتوظيفها لخدمة السياحة العربية البينية.وأفادت بأنه من المنتظر أن يقر المجلس مشروع الرؤية المقترحة في هذا الشأن تمهيدًا لعرضها على الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب يوم الثلاثاء المقبل لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في بيروت الشهر المقبل للموافقة عليها والعمل بمضمونها.وأوضحت أن المجلس سيناقش أيضًا خطة "التنمية المستدامة 2030 "في قطاع السياحة بالمنطقة العربية وتفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة ومعايير جودة وكالات السياحة والسفر في الدول العربية وتحديات الأمن السياحي العربي وآليات المواجهة ودور الإعلام الأمني في نشر الثقافة الأمنية في المجال السياحي، إلى جانب دور المنظمة العربية للطيران المدني في دعم السياحة العربية ووضع آليات لاستكشاف المناطق الجديدة التي يتوفر فيها المتطلبات السياحية والعمل على تسويقها.// انتهى //11:05ت م0035

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة يعقد دورته الـ 23 برئاسة المملكة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .