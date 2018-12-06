السعودية اليوم / قوة أمنية عراقية تلقي القبض على انتحاري حاول الدخول بعجلة مفخخة إلى الفلوجة

عام / قوة أمنية عراقية تلقي القبض على انتحاري حاول الدخول بعجلة مفخخة إلى الفلوجة

بغداد 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واس

ألقت قوة أمنية عراقية القبض على انتحاري أثناء محاولته الدخول بعجلة مفخخة إلى مدينة الفلوجة غرب بغداد.

وأفاد مصدر أمني محلي عراقي بأن القوة الأمنية ضبطت السيارة المفخخه في سيطرة أمنية عند المدخل الغربي لمدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار, وألقت القبض على سائقها.

وأوضح المصدر أنه تم تفكيك المتفجرات الموجودة في العجلة المفخخه دون خسائر أو أضرار.

// انتهى //

11:03ت م

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بغداد 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسألقت قوة أمنية عراقية القبض على انتحاري أثناء محاولته الدخول بعجلة مفخخة إلى مدينة الفلوجة غرب بغداد.وأفاد مصدر أمني محلي عراقي بأن القوة الأمنية ضبطت السيارة المفخخه في سيطرة أمنية عند المدخل الغربي لمدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار, وألقت القبض على سائقها.وأوضح المصدر أنه تم تفكيك المتفجرات الموجودة في العجلة المفخخه دون خسائر أو أضرار.// انتهى //11:03ت م0034

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