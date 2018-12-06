السعودية اليوم / اهتمامات الصحف اللبنانية

بيروت 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 6 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بالجهود المبذولة لإعادة تحريك الإتصالات والمشاورات بين الفرقاء المعنيين بشأن إيجاد مخرج للعقدة التي تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة.وأشارت إلى إعلان مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس، أن لديها تقارير عن أن تنظيم داعش الإرهابي يعدم من يعتقد أنهم يتعاونون مع مقاتلي المعارضة في محافظة دير الزور بشرق سوريا.وتحدثت صحف الخميس عن إعلان مبعوت الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أمس، أن مشاورات السلام اليمنية المقرر عقدها في السويد ستبدأ اليوم.ولفتت إلى إصدار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، قرارًا يقضي بإلغاء الضريبة المستحدثة على الوقود التي كانت سببًا في التظاهرات التي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.وتطرقت إلى إعلان ممثل واشنطن الخاص بشأن إيران براين هوك، أن الولايات المتحدة تضغط على الاتحاد الأوروبي للنظر بفرض عقوبات اقتصادية على إيران بسبب صواريخها الباليستية، وتحذيره من اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق ما لم يتم كبح طموحات إيران.وأخبرت صحف لبنان عن تنديد الرئيس الروسي فلاديميير بوتين أمس، باتهامات واشنطن لموسكو بانتهاك معاهدة أبرمت في 1987م حول الأسلحة النووية المتوسطة المدى.// انتهى//11:01ت م0032