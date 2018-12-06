السعودية | “التعليم”تبحث التوسع في برامج الابتعاث في هذه الدول!

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:22 صباحًا, 6 ديسمبر 2018 م المناطق_الرياض بدأت وزارة التعليم ممثلة بوكالة البعثات بحث التوسع في برامج الابتعاث في 5 دول تشمل (السويد، فنلندا، النرويج، الدنمارك، بلجيك).

وبحسب “عكاظ”، التقى وكيل الوزارة للبعثات المشرف العام على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، مجموعة سفراء تلك الدول لمناقشة فرص ومجالات التوسع في الابتعاث في برامج للدراسات العليا والبرامج الطبية، والبرامج المتخصصة كالبرامج المتعلقة بالطاقة البديلة.

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