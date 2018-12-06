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شكرا لقرائتكم أوبك وحلفاؤها يتفقون على ضرورة خفض الإنتاج في 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - كشفت مصادر لوكالة رويترز أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك وحلفائها ومن بينهم روسيا اتفقت على ضرورة خفض إنتاج النفط العام المقبل، مضيفين أن المناقشات جارية بخصوص حجم التخفيضات ومستوى الأساس لها، إذ يأتي ذلك على الرغم من ضغوطات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تهدف إلى خفض أسعار النفط.
وبدوره، أكد وزير النفط العماني أن الجميع اتفق على حاجة لتخفيضات في الإنتاج ويتم مناقشة حجم هذه التخفيضات.
وتوقعت وزارة النفط الكويتية على حسابها في تويتر أن يتم التوقيع على اتفاق تعاون طويل الأجل بين “أوبك” ومنتجي النفط من خارجها.
من جهة أخرى، أشارت وكالة رويترز إلى أنه إذا اتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط العام المقبل بالعودة إلى حصص إنتاج عام 2016، فذلك سيعني أن حجم الخفض في إنتاج “أوبك” وحدها لن يقل عن 1.2 مليون برميل يوميًا.
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