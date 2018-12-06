شكرا لقرائتكم فيديو.. أسرة ترفض زاوج ابنتها من معدد.. هكذا علق #المطلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، أن رفض الآباء لزواج بناتهم من زوج معدد يُعد من “العضل المحرم”.

وقال المطلق، خلال برنامج “فتاوى” على القناة السعودية الأولى: “والله يا إخواني هذا من العَضل المحرّم الذي يُوجد أحيانًا بداعي المحبة والرحمة، لكنها رحمة خرقاء”.

جاء ذلك ردًّا على إحدى الأمهات التي قالت: “لن أزوّج ابنتي لرجل معدّد ومتزوج من أخرى، والله لن يعرفها”، وأشار المطلق إلى أن هذا ظلم وعَضل.

وتابع: “والله هذه الأم لو كانت تعيش وتشعر حقًّا بظروف ومعاناة ابنتها؛ لوافقت وقبلت بالزوج المعدّد”.

وطالب المطلق بضرورة تيسير الزواج أمام الفتيات؛ حيث ترتبط المرأة بسن معينة للإنجاب والأمومة بخلاف معاناتها النفسية، موضحًا أن أجمل ما في حياة المرأة- حتى لو كانت موظفة- أن يكون لها بيت وأسرة وأبناء وأحفاد، فهي مملكتها السعيدة.

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