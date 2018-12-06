شكرا لقرائتكم فيروس يضرب موقع وزارة الصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد مستفيدون أن الموقع الرسمي لوزارة الصحة تعرض لاختراق صباح اليوم الخميس.

وعند محاولة الوصول إلى موقع وزارة الصحة تظهر رسالة تؤكد أن الموقع لا يمكن الوصول إليه.

ولم يصدر بعد أي توضيح رسمي من وزارة الصحة بشأن هذا الأمر.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.