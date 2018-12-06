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شكرا لقرائتكم فيروس يضرب موقع وزارة الصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد مستفيدون أن الموقع الرسمي لوزارة الصحة تعرض لاختراق صباح اليوم الخميس.
وعند محاولة الوصول إلى موقع وزارة الصحة تظهر رسالة تؤكد أن الموقع لا يمكن الوصول إليه.
ولم يصدر بعد أي توضيح رسمي من وزارة الصحة بشأن هذا الأمر.
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شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس يضرب موقع وزارة الصحة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .