شكرا لقرائتكم فترته الرئاسية كانت الأكثر تنسيقًا بين البلدين.. السعودية تودع بوش الأب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - علقت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على حضور سفيرنا في الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، والذي توفي منذ أيام قليلة.

وبخلاف الأمير خالد بن سلمان، أكدت المتحدثة باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة، أن وزير الخارجية عادل الجبير كان حاضراً لجنازة الرئيس الأمريكي الأسبق، مؤكدة أن العلاقات الوثيقة التي جمعت الولايات المتحدة والمملكة خلال عهد بوش الأب تستدعي إرسال الرياض لكبار المسؤولين لوداعه.

وقال بروس ريدل، وهو مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وخبير في الشؤون السعودية بمعهد بروكينغز: “كانت العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية أفضل ما يكون في عهد بوش، إنه ليس من المستغرب أن يتذكر السعوديون ذلك”.

وخلال تواجد بوش الأب في البيت الأبيض، وصلت العلاقات بين الرياض وواشنطن إلى مستويات رائعة على مستوى التنسيق والتفاهم المتبادل في شتى القضايا، كان أبرزها التصدي للغزو العراقي في الكويت.

وحضر الجناز عدد كبير من السفراء والدبلوماسيين من شتى دول العالم، بالإضافة إلى مجموعة من رؤساء الولايات المتحدة السابقين، وعدد من المسؤولين الكبار في الإدارة الأمريكية.

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