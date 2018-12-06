شكرا لقرائتكم فهد الخضيري: التسويق للزبادي اليوناني موضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد عالم الأبحاث في تخصص المسرطنات فهد الخضيري أن الزبادي اليوناني يزعمون أن سكره أقل ولكنه للأسف أكثر دهنًا.

وشدد الخضيري على أن الزبادي اليوناني عالي الدهون حيث تحوي العلبة منه ١٦ جراماً دهون مشبعة بينما الزبادي العادي يحتوي فقط ٥ جرامات.

ولفت إلى أن اليوناني منزوع المصل المفيد الصحي، يحتوي على بروتين عالٍ (من ١٦ -٢٠ جرام بالعبوة)، مشددًا على أن التسويق للزبادي اليوناني “موضة” فقط ولا يعني أنه صحي أبدًا.

وتابع الخضيري: “من أراد أخذه فقط لأن البروتين عالي فهذا ضرر للصحة، هل يبرر البروتين العالي لنا أخذ ١٦جراماً من الدهون؟ الأفضل أخذ البروتين من مصادر غذائية أخرى كاللحوم والخضار عالية البروتين وهي كثيرة كمعظم البقوليات”.

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