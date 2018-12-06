شكرا لقرائتكم فيديو.. 60 ثانية تلخص جولة ولي العهد العربية وحضوره قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - لخص فيديو “متابعات الخليج 365” جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العربية وحضور قمة مجموعة العشرين في 60 ثانية.



واستغرقت الجولة 12 يومًا لزيارة 7 عواصم، حيث كانت المحطة الأولى الإمارات ثم بعدها مملكة البحرين ثم مصر، وبعد ذلك تونس.

ثم كانت المحطة الخامسة هي الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين، وبعدها كانت موريتانيا وأخيرًا الجزائر.

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