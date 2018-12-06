الان تتابع “الأرصاد”: تنبيه بهطول أمطار رعدية على الرياض والمنطقة الشرقية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم، أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة، وعسير وجازان، تشمل السواحل منها، كذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تعاود السحب الرعدية الممطرة تكونها على منطقة تبوك، تشمل الاجزاء الساحلية منها، وتمتد إلى منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي المدينة المنورة وحائل.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على تلك المناطق.