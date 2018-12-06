الان تتابع العمل والتنمية: إسترداد أكثر من 2 مليون ريال من قضايا التسوية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت إدارة مكتب العمل، في محافظة الخبر، ممثلة بقسم التسوية الودية، اليوم، أن إجمالي الحقوق المالية المستردة للقضايا التي تم حلها خلال شهر نوفمبر، بلغت 2.213.726 ريالا.

وأوضح منصور آل بن علي، مدير المكتب، أن المبالغ المستردة هي حقوق العاملين، الذي يسعى المكتب بأقسامه لحفظ حقوقهم، و سرعة معالجة الدعاوي الواردة.

مبينا أن مجموع الدعاوي التي تم استقبالها خلال الفترة يزيد عن 400 دعوى مسجلة تم معالجة ما يزيد عن 350 دعوى بالصلح أو التنازل، أو إحالتها للهيئة الابتدائية، وتم إعادة جدولة أكثر من 50 دعوى للشهر المقبل.

يذكر أن المبالغ المستردة لشهر أكتوبر بلغت 2.269.226 ريال.