"أب" يسلِّم ابنه بعد أن تسبب في وفاة طفل دهسًا بـ"عزيزية مكة"

سلَّم ولي أمر حدث في الـ14 من عمره ابنه لمرور العاصمة المقدسة؛ وذلك بعد تسبُّبه في حادث سير، نتج منه وفاة طفل في الثامنة من عمره.
وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحدة 911 بلاغًا عن وقوع حادث دهس في العزيزية أمام مسجد ابن باز؛ فباشرت دوريات المرور البلاغ، واتضح على الفور مصرع الطفل، وهروب صاحب المركبة التي تم التعرف على نوعها، والتعميم عليها.
وبحسب مصادر "سبق"، فإن ولي أمر الحدث قام بتسليم ابنه البالغ من العمر 14 عامًا إلى مرور شرق العاصمة المقدسة، التي بدورها تسلمت أوراق القضية، وجرى التحفظ على المركبة، فيما سُلم جثمان الطفل لمستشفى النور.
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شكرا لقرائتكم خبر عن "أب" يسلِّم ابنه بعد أن تسبب في وفاة طفل دهسًا بـ"عزيزية مكة" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .