3 بنات وولدان بينهم 3 مبتعثين.. أُم تكشف ما فعلته ليحصل أبناؤها على جوائز "قياس"

محمد بن مسعود - الدمام - "الخليج 365" التقت أفـراداً من الأسـرة.. بيت شعري ينطبق وتفاصيل ومفردات لا تأتي من فراغ

"الأم مــدرسـة إذا أعــددتـهـــا.. أعـددت شعباً طيب الأعــراق".. ينطبق هذا البيت الشعري على أسرة "الخميس" من محافظة الأحساء، والتي ساهمت فيها الأم بحصول 3 من أبنائها على جوائز "قياس" للتميز في اختباريْ القدرات العامة والتحصـيلي من المركز الوطني للقياس أحد مراكز هيئة تقويم التعليم وهم: "غفران سالم صالح الخميس"، حصلت على المركز الأول عام 1435 وهي تدرس حالياً بجامعة ستانفورد، و"ريم سالم صالح الخميس" عام 1436، وتدرس حالياً بجامعة هارفرد وهي من أقوى الجامعات في أمريكا، و"عبدالإله سالم صالح الخميس"، وجميعهم مبتعثون من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست".

وكذلك "مصطفى سالم صالح الخميس" حاصل على اختبار القدرات بدرجة 99 من المحاولة الأولى، ويتطلع لتحقيق الجائزة العام المقبل، وكذلك شقيقتهم الأخرى التي تدرس الطب في السنة الأخيرة وحصلت على درجة مرتفعة 95 من أول محاولة، وفي التحصيلي 93 من أول محاولة، والتحقت بكلية الطب من أول دفعة.

وتفصيلاً، التقت "الخليج 365" أفراد أسرة قياس المتميزة على هامش حفل جائزة قياس للتميز، الذي أقيم ضمن برنامج الافتتاح للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم 2018م، الذي يُختتم اليوم الخميس تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتنظمه هيئة تقويم التعليم والتدريب تحت عنوان "مهارات المستقبل- تنميتها وتقويمها"، واستمر لمدة ثلاثة أيام في فندق فور سيزون بمدينة الرياض.

وبداية، كشفت أم المتميزين "زكية الحسين" وهي معلمة كيمياء متقاعدة لـ"الخليج 365" سر التميز والتفوق لأبنائها؛ مشيرة إلى فوز 3 من أبنائها بالجائزة بعد اتباعهم لخطة الثلاثة أشهر قائلة: "عندما حصلت على خبرة في اختبارات قياس؛ وضعت خطة في المدرسة قبل تقاعدي، ووعدت بأن الطالبة التي تتبع هذه الخطة سوف تتميز إن شاء الله في اختباريْ القدرات والتحصيلي".

وحول تفاصيل الخطة، أوضحت قائلة: "أضع الخطة لمدة 3 أشهر من خلال إرشاد أبنائي وطالباتي بزيارة وقراءة أحدث الكتب والمواقع، وحثهم على الالتحاق بالدورات التدريبية المناسبة، وكذلك الاطلاع على آخر الإصدارات من الكتب في الاختبارات، وكذلك زيارة المواقع الإلكترونية؛ وفق برنامج زمني محدد وجداول معينة تمتد من شهر لأسبوع لإنجاز هذه المهام، وبعد ثلاثة أشهر يكون الطالب في الغالب لديه الاستعداد الجيد لدخول الاختبار التحصيلي والقدرات، وتحقيق درجات متميزة بإذن الله".

وواصلت الأم "الحسين": "أول مرة نفذت فيها هذه الخطة، كانت في مدرستنا وفازت فيها ابنتي بالمركز الأول على مستوى المملكة؛ إذ حصلت على درجة 100 في الاختبار التحصيلي، ودرجة 100 في اختبار القدرات من المحاولة الأولى، وفي السنة التالية فازت ابنتي الثانية وصديقتها مع 10 طالبات من مدرستنا كلهن حصلن على درجة أعلى من 95 في الاختبارات؛ ولكنهن لم يفزن بالجائزة لحصولهن على تلك الدرجات المرتفعة، بعد عدة محاولات وليست من المحاولة الأولى".

وعن أهمية اختبارات القدرات والتحصيلي، أكدت الأم دورها في القياس وتنمية القدرات ومساعدة الطلاب في إبراز قدراتهم وإمكانياتهم.

بدوره، قال الابن "مصطفى سالم صالح الخميس" وهو في الصف الثالث الثانوي وحاصل على اختبار القدرات بدرجة 99 من المحاولة الأولى، وقد استلم الجائزة نيابة عن شقيقه عبدالإله: "نعيش حياة طبيعية جداً؛ لكننا اعتدنا أن نخصص في برنامجنا وجدولنا اليومي وقتاً معين للمذاكرة أو برامج تطوير الذات أو البرامج التطوعية"؛ مؤكداً أن اختبار القدرات ليس صعباً على من يستعد ويحضر له نفسياً وذهنياً ودراسياً وبإجراء اختيارات شخصية وتجريبية وتدريب.

وأضاف: "الحصول على درجة 99 أو 100 في اختيار القدرات هو مؤشر قوي على اجتهاد الطالب وذكائه أيضاً، ويساعد على تنمية مهارات التفكير وتحسينه"؛ مشدداً على دور البيئة الأسرية والمدرسية المحيطة التي تدعمه وتسانده؛ مشيراً إلى أهمية القراءة الحرة فهي من الأولويات لتحقيق النجاح والتميز العلمي والدراسي.

من جانبه، أوضح شقيقه الأكبر الطبيب الدكتور "محمد سالم صالح الخميس "، أن أهمية ترتيب وتنظيم الوقت بإعطاء كل شيء حقه وعدم ظلم النفس بالراحة والترفيه، وأضاف عن دور الأم في تحقيقهم للنجاح والتميز: "والدتي قبل اختبارات القدرات تُخصص 3 أشهر لمساعدتنا في ترتيب أولياتنا، والبداية بالأهم والمهم؛ حتى نتجنب الضغط والتوتر، وكذلك خوض اختيارات تجريبية لمحاكاة ومعايشة الاختبارات الحقيقية؛ لمعرفة نقاط الضعف والقوة والعمل على معالجتها".

وأكد أن الأسرة لها دور في الدعم والمساندة والتعزيز وتهيئة الأجواء المناسبة والمشورة؛ بالاستعانة بالمدربين والمدرسين والدورات؛ لكن كل ذلك يأتي بعد إيمان الشخص بذاته وقدراته وإمكانياته.. ونوّه بأهمية ودور الوالدين في نجاح أبنائهم وتميزهم؛ لكنه أكد دور الأم بنسبة 80٪ فهي المربية والحاضنة الأولى للطفل؛ لافتاً إلى أهمية اختبارات القدرات والتحصيلي في قياس إمكانيات الطالب وقدراته، ومدى استعداده، والجهد الذي بذله في المذاكرة وأين مكامن الخلل.