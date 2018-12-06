الخبر.. استرداد أكثر من مليوني ريال تسوية في قضايا عمالية خلال نوفمبر

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أعلنت إدارة مكتب العمل في محافظة الخبر -ممثلةً في قسم التسوية الودية- أن إجمالي الحقوق المالية المستردة للقضايا التي تم حلها خلال شهر نوفمبر، بلغت 2.213.726 ريالاً.
وأوضح مدير المكتب منصور آل بن علي، أن المبالغ المستردة ما هي إلا حقوق العاملين التي يسعى المكتب بأقسامه لحفظها وسرعة معالجة الدعاوى الواردة؛ مبيناً أن مجموع الدعاوى التي تم استقبالها خلال الفترة يزيد على 400 دعوى مسجلة، تم معالجة ما يزيد على 350 دعوى بالصلح أو التنازل، أو إحالتها للهيئة الابتدائية، وتم إعادة جدولة أكثر من 50 دعوى للشهر المقبل.
يُذكر أن المبالغ المستردة لشهر أكتوبر بلغت 2.269.226 ريالاً.
الخبر.. استرداد أكثر من مليوني ريال تسوية في قضايا عمالية خلال نوفمبروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-06
أعلنت إدارة مكتب العمل في محافظة الخبر -ممثلةً في قسم التسوية الودية- أن إجمالي الحقوق المالية المستردة للقضايا التي تم حلها خلال شهر نوفمبر، بلغت 2.213.726 ريالاً.
وأوضح مدير المكتب منصور آل بن علي، أن المبالغ المستردة ما هي إلا حقوق العاملين التي يسعى المكتب بأقسامه لحفظها وسرعة معالجة الدعاوى الواردة؛ مبيناً أن مجموع الدعاوى التي تم استقبالها خلال الفترة يزيد على 400 دعوى مسجلة، تم معالجة ما يزيد على 350 دعوى بالصلح أو التنازل، أو إحالتها للهيئة الابتدائية، وتم إعادة جدولة أكثر من 50 دعوى للشهر المقبل.
يُذكر أن المبالغ المستردة لشهر أكتوبر بلغت 2.269.226 ريالاً.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
10:19 AM
مكتب العمل: هي حقوق العاملين الذين يسعى المكتب بأقسامه لحفظ حقوقهم
أعلنت إدارة مكتب العمل في محافظة الخبر -ممثلةً في قسم التسوية الودية- أن إجمالي الحقوق المالية المستردة للقضايا التي تم حلها خلال شهر نوفمبر، بلغت 2.213.726 ريالاً.
وأوضح مدير المكتب منصور آل بن علي، أن المبالغ المستردة ما هي إلا حقوق العاملين التي يسعى المكتب بأقسامه لحفظها وسرعة معالجة الدعاوى الواردة؛ مبيناً أن مجموع الدعاوى التي تم استقبالها خلال الفترة يزيد على 400 دعوى مسجلة، تم معالجة ما يزيد على 350 دعوى بالصلح أو التنازل، أو إحالتها للهيئة الابتدائية، وتم إعادة جدولة أكثر من 50 دعوى للشهر المقبل.
يُذكر أن المبالغ المستردة لشهر أكتوبر بلغت 2.269.226 ريالاً.
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المصدر : الخليج 365
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