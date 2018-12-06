شاهد.. "تعليم شقراء" تنفذ مشروع "مؤشر النمو المهني" للمعلمات

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن "منظومة الأداء الإشرافي والمدرسي السادسة" واستمر لمدة ٣ أيام

نفّذت إدارة التعليم بمحافظة شقراء -ممثلة في الإشراف التربوي- مشروع "مؤشر النمو المهني التخصصي والتربوي" للمعلمات ضمن "منظومة الأداء الإشرافي والمدرسي السادسة".

وبدأت فعاليات المشروع يوم الاثنين الماضي، واستمرت لمدة ٣ أيام، وكان في استقبال المعلمات رئيسة لجنة مؤشر النمو المهني المشرفة أمينة الجوفان وعضوات اللجنة المشرفة شذى العمار والمشرفة هند الرويس، ونُفذ الاختبار في مركز التطوير بإشراف مباشر من رئيسة الإشراف التربوي باشه الغربي.

ويُعد مؤشر اختبار النمو المهني للمعلمات في جانب المقررات الدراسية وفي الجانب التربوي، ويشمل جميع المعلمات في الرياضيات والعلوم والتربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الاجتماعية واللغة الإنجليزية والصفوف المبكرة والتربية الفنية.

ويُعقد الاختبار مرتين في العام الدراسي، وتكون الدرجة من ١٠٠ درجة مقسمة بالتساوي ٥٠ درجة للمقرر و٥٠ درجة للجزء التربوي، وتكون مدة الاختبار ساعة واحدة ويحق للمعلمة الدخول مرة واحدة فقط في أحد الفصلين.