شاهد.. "تعليم شقراء" تنفذ مشروع "مؤشر النمو المهني" للمعلمات

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نفّذت إدارة التعليم بمحافظة شقراء -ممثلة في الإشراف التربوي- مشروع "مؤشر النمو المهني التخصصي والتربوي" للمعلمات ضمن "منظومة الأداء الإشرافي والمدرسي السادسة".
وبدأت فعاليات المشروع يوم الاثنين الماضي، واستمرت لمدة ٣ أيام، وكان في استقبال المعلمات رئيسة لجنة مؤشر النمو المهني المشرفة أمينة الجوفان وعضوات اللجنة المشرفة شذى العمار والمشرفة هند الرويس، ونُفذ الاختبار في مركز التطوير بإشراف مباشر من رئيسة الإشراف التربوي باشه الغربي.
ويُعد مؤشر اختبار النمو المهني للمعلمات في جانب المقررات الدراسية وفي الجانب التربوي، ويشمل جميع المعلمات في الرياضيات والعلوم والتربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الاجتماعية واللغة الإنجليزية والصفوف المبكرة والتربية الفنية.
ويُعقد الاختبار مرتين في العام الدراسي، وتكون الدرجة من ١٠٠ درجة مقسمة بالتساوي ٥٠ درجة للمقرر و٥٠ درجة للجزء التربوي، وتكون مدة الاختبار ساعة واحدة ويحق للمعلمة الدخول مرة واحدة فقط في أحد الفصلين.
شاهد.. "تعليم شقراء" تنفذ مشروع "مؤشر النمو المهني" للمعلماتفلاح الجوفان الخليج 365 2018-12-06
نفّذت إدارة التعليم بمحافظة شقراء -ممثلة في الإشراف التربوي- مشروع "مؤشر النمو المهني التخصصي والتربوي" للمعلمات ضمن "منظومة الأداء الإشرافي والمدرسي السادسة".
وبدأت فعاليات المشروع يوم الاثنين الماضي، واستمرت لمدة ٣ أيام، وكان في استقبال المعلمات رئيسة لجنة مؤشر النمو المهني المشرفة أمينة الجوفان وعضوات اللجنة المشرفة شذى العمار والمشرفة هند الرويس، ونُفذ الاختبار في مركز التطوير بإشراف مباشر من رئيسة الإشراف التربوي باشه الغربي.
ويُعد مؤشر اختبار النمو المهني للمعلمات في جانب المقررات الدراسية وفي الجانب التربوي، ويشمل جميع المعلمات في الرياضيات والعلوم والتربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الاجتماعية واللغة الإنجليزية والصفوف المبكرة والتربية الفنية.
ويُعقد الاختبار مرتين في العام الدراسي، وتكون الدرجة من ١٠٠ درجة مقسمة بالتساوي ٥٠ درجة للمقرر و٥٠ درجة للجزء التربوي، وتكون مدة الاختبار ساعة واحدة ويحق للمعلمة الدخول مرة واحدة فقط في أحد الفصلين.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
09:46 AM
ضمن "منظومة الأداء الإشرافي والمدرسي السادسة" واستمر لمدة ٣ أيام
نفّذت إدارة التعليم بمحافظة شقراء -ممثلة في الإشراف التربوي- مشروع "مؤشر النمو المهني التخصصي والتربوي" للمعلمات ضمن "منظومة الأداء الإشرافي والمدرسي السادسة".
وبدأت فعاليات المشروع يوم الاثنين الماضي، واستمرت لمدة ٣ أيام، وكان في استقبال المعلمات رئيسة لجنة مؤشر النمو المهني المشرفة أمينة الجوفان وعضوات اللجنة المشرفة شذى العمار والمشرفة هند الرويس، ونُفذ الاختبار في مركز التطوير بإشراف مباشر من رئيسة الإشراف التربوي باشه الغربي.
ويُعد مؤشر اختبار النمو المهني للمعلمات في جانب المقررات الدراسية وفي الجانب التربوي، ويشمل جميع المعلمات في الرياضيات والعلوم والتربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الاجتماعية واللغة الإنجليزية والصفوف المبكرة والتربية الفنية.
ويُعقد الاختبار مرتين في العام الدراسي، وتكون الدرجة من ١٠٠ درجة مقسمة بالتساوي ٥٠ درجة للمقرر و٥٠ درجة للجزء التربوي، وتكون مدة الاختبار ساعة واحدة ويحق للمعلمة الدخول مرة واحدة فقط في أحد الفصلين.
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المصدر : الخليج 365
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