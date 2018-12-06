"في غمضة عين".. مبادرة "خالد التخصصي" لتوعية طلاب الرياض بمخاطر أقلام الليزر

محمد بن مسعود - الدمام - فحص 100 مريض بحائل.. ونصائح خاصة بعمال "المترو" ومعرض لنشر ثقافة التبرع بالقرنية

نفّذ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، 5 مبادرات في تطوعي "صحة2"، بينها مبادرة "في غمضة عين" للتوعية بمخاطر أقلام الليزر؛ انطلاقاً من أهمية العمل التطوعي، وتماشياً مع رؤية 2030 لتحفيز التطوع ونشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبيه، وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع 5 ديسمبر 2018.

وقام فريق من الأطباء بالتوجه إلى المدارس في حي الشفاء في الرياض؛ ومنها ثانوية تميم بن أوس، وثانوية حي الشفاء، وثانوية الشيخ محمد بن إبراهيم، وثانوية الشفاء لإلقاء محاضرات توعوية للطلبة؛ لرفع الوعي لديهم عن أضرار أقلام الليزر وعدم العبث بها؛ لأن بعض الإصابات لا يوجد لها علاج ناجح؛ حيث تؤدي إلى حدوث احتراق كامل في مركز البصر في الشبكية؛ بالتالي حدوث عمى دائم للعين المصابة.

ونفّذ الفريق مبادرة "العيون لكم" في مدينة حائل؛ حيث قام المستشفى بإرسال فريق طبي متكامل من الجراحين والأخصائيين للقيام بفحص وعلاج 100 حالة من المرضى، من ضمنها عمليات "عتامة العدسة"؛ وبالتالي تخفيف قائمة الانتظار.

وقام فريق من الأطباء والأخصائيين، بزيارة العمال في محطة "مترو الرياض" تحت مسمى مبادرة "سلامة عينيك"؛ بهدف نشر الوعي الصحي للوقاية من إصابات العين وكيفية عمل الإسعافات الأولية في حال تعرض العين لأي إصابة كيمائية أو إصابات سطحية، ووزعت كتيبات توعوية بعدة لغات.

وكذلك تم إقامة ثلاثة أركان توعوية في مستشفى الإيمان حيث قام الأطباء والأخصائيون بالتوعية عن أمراض العيون وكيفية الوقاية منها، بالإضافة لركن فحص العين في مبادرة "بعينيك نهتم"، كما تم إقامة ركن توعوي ترفيهي للأطفال.

ومن ضمن المبادرات، أقيم معرض توعوي في مبادرة "ساعدني لأرى" للتشجيع على التبرع بالقرنية في جامعة الأميرة نورة وفي مركز غرناطة التجاري بهدف نشر ثقافة التبرع بالقرنية؛ حيث إنه قرار إنساني نبيل ويدل على قمة العطاء؛ لأن القصور الحاد في البصر بسبب أمراض القرنية هو من الأمراض المنتشرة في المملكة العربية السعودية وتم توزيع كتيبات ومواد توعوية على زوار المركز التجاري وعلى طالبات الجامعة.

وتفاعل المشاركون في هذه المبادرات مع العمل التطوعي، الذي يعد ركيزة أساسية في بناء وتنمية المجتمع ونشر التماسك الاجتماعي بين المواطنين لأي مجتمع؛ إذ إنه ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل معاني الخير والعمل الصالح عند كل المجتمعات البشرية منذ الأزل، وقد تمت تغطية هذه المبادرات في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمستشفى، وكذلك في وسائل الإعلام المحلية.