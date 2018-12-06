السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الباكستانية

إسلام آباد 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، بزيارة المبعوث الأمريكي الخاص بعملية المصالحة في أفغانستان زلماى خليل زاد، وتأكيد الوزراء الباكستاني عمران خان دعم بلاده للتسوية السياسية في أفغانستان لتحقيق الأمن والسلام الدائم في هذا البلد.وأبرزت اتفاق باكستان واليابان على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع اليابان في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية وتنمية الموارد البشرية.واهتمت صحف الخميس بتصريحات الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الذي أكد على ضرورة تعزيز المزيد من الروابط الاقتصادية والتجارية بين باكستان والمملكة المغربية.وتطرقت إلى تأكيد الحكومة الباكستانية بأنها لا تعارض انضمام الهند إلى مشروع الممر الاقتصادي المشترك بين باكستان والصين.وأشارت إلى نفي الحكومة الباكستانية صحة الأنباء التي تحدثت عن عزمها على عزل وزير المالية أسد عمر من منصبه.وتناقلت تصريحات المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور الذي أعلن تحسن الوضع الأمني في باكستان بسبب العمليات الأمنية والعسكرية التي تم تنفيذها ضد الإرهاب.وأخبرت مقتل 72 من عناصر طالبان في عمليات نفذتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم غازني جنوبي أفغانستان.إقليميًا.. تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل ضابط في الشرطة الهندية بسبب مواجهات اندلعت على إثر ذبح بقرة بولاية أوتار براديش بعد اشتباكات بين متظاهرين يؤمنون بمعتقدات دينية تعد البقر حيوانات مقدسة.// انتهى //09:54ت م0017