السعودية اليوم / زلزال بقوة 6 درجات أمام جزيرة نورفوك الأسترالية

عام / زلزال بقوة 6 درجات أمام جزيرة نورفوك الأسترالية
سنغافورة 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واس
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالاً بقوة ست درجات وقع إلى الشمال الشرقي من جزيرة نورفوك الأسترالية اليوم الخميس.
ولم يصدر تحذير من موجات مد بحري عاتية ولم ترد تقارير عن حدوث خسائر في الممتلكات أو الأرواح. وكان مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد نحو 681 كيلومترًا شمال شرق جزيرة نورفوك.
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