النفط يهبط بفعل ضعف أسواق الأسهم

سنغافورة 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واس

انخفضت أسعار النفط اليوم، بفعل تراجع أسواق الأسهم.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت مقابل 61.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش بانخفاض 50 سنتا أو 0.8 بالمئة عن أحدث تسوية. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 52.29 دولار للبرميل.

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09:50ت م

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سنغافورة 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسانخفضت أسعار النفط اليوم، بفعل تراجع أسواق الأسهم.وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت مقابل 61.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش بانخفاض 50 سنتا أو 0.8 بالمئة عن أحدث تسوية. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 52.29 دولار للبرميل.// انتهى //09:50ت م0015

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