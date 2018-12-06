السعودية اليوم / أكثر من 2 مليون ريال إحصائية التسوية الودية بمكتب عمل الخبر لشهر نوفمبر

عام / أكثر من 2 مليون ريال إحصائية التسوية الودية بمكتب عمل الخبر لشهر نوفمبر
الدمام 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واس
أعلنت إدارة مكتب العمل في محافظة الخبر، ممثلة بقسم التسوية الودية، أن إجمالي الحقوق المالية المستردة للقضايا التي تم حلها خلال شهر نوفمبر بلغت 2.213.726 ريالاً .
وأوضح مدير المكتب منصور آل بن علي أن المبالغ المستردة ماهي إلا حقوق العاملين الذي يسعى المكتب بأقسامه لحفظ حقوقهم و سرعة معالجة الدعاوي الواردة ,مبيناً أن مجموع الدعاوي التي تم استقبالها خلال الفترة يزيد عن 400 دعوى مسجلة, تم معالجة ما يزيد عن 350 دعوى بالصلح أو التنازل أو إحالتها للهيئة الابتدائية، وتم إعادة جدولة أكثر من 50 دعوى للشهر المقبل .
يذكر أن المبالغ المستردة لشهر أكتوبر بلغت 2.269.226 ريال.
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