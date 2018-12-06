شكرا لقرائتكم العمل بدون تراخيص وراء إغلاق 40 موقعًا شمال الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أغلقت بلدية شمال الرياض التابعة لأمانة منطقة الرياض 40 موقعًا لمخالفتهم الاشتراطات والعمل بدون وجود التراخيص النظامية.

كما أشعرت بلدية شمال الرياض 91 موقعًا لعدم تجديد الرخص المهنية، كما تم ضبط 61 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات التشغيلية.

ولفتت أمانة الرياض إلى أنها طبقت اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.

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