شكرا لقرائتكم قرقاش: مجلس التعاون مستمر برغم الشذوذ القطري والدليل قمة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض والرئاسة العمانية القادمة مؤشر أن مجلس التعاون وبرغم أزمة قطر مستمر.

ورأى قرقاش أن نجاح المجلس الأساسي يتمثل في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجي مشترك، مشددًا على أن الأزمة السياسية ستنتهي حين ينتهي سببها ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة.

وتابع قرقاش أن الواقعية السياسية الحالية مكنت مجلس التعاون من استمرار عمله، فالاجتماعات التقنية والإدارية والفنية مستمرة، وبالمقابل عانى الجانب الاستراتيجي والسياسي في ظل شذوذ المنظور القطري عن المصلحة الجماعية، كما أن الحرص المسؤول للرياض وأبوظبي والمنامة على المجلس تاريخي.

وتستضيف الرياض قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ39 الأحد المقبل.

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