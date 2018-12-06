كراني: رحيل مبكر لحالة عدم الاستقرار وكتلة بادرة تؤثر على المملكة

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أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن أجواء المملكة شهدت رحيلاً مبكراً لحالة عدم الاستقرار الجوي؛ موضحاً أن كتلة هوائية باردة تؤثر على معظم المناطق.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "عاشت الأجواء رحيلاً مبكراً لحالة عدم الاستقرار.. صَحِب ذلك صباح اليوم تحركُ اضطراب جوي من شرق المتوسط في اتجاه منطقة تبوك وسواحلها الحدود الشمالية منطقة الجوف خاصة غربها.. يصحبه تشكيل سحابي تتخلله خلايا ممطرة.. مع تأثر معظم الأجواء بكتلة هوائية قطبية باردة تتفاوت حرارتها".
كراني: رحيل مبكر لحالة عدم الاستقرار وكتلة بادرة تؤثر على المملكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-06
أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن أجواء المملكة شهدت رحيلاً مبكراً لحالة عدم الاستقرار الجوي؛ موضحاً أن كتلة هوائية باردة تؤثر على معظم المناطق.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "عاشت الأجواء رحيلاً مبكراً لحالة عدم الاستقرار.. صَحِب ذلك صباح اليوم تحركُ اضطراب جوي من شرق المتوسط في اتجاه منطقة تبوك وسواحلها الحدود الشمالية منطقة الجوف خاصة غربها.. يصحبه تشكيل سحابي تتخلله خلايا ممطرة.. مع تأثر معظم الأجواء بكتلة هوائية قطبية باردة تتفاوت حرارتها".
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
08:50 AM
قال: صَحِب ذلك تحرك اضطراب جوي من شرق المتوسط إلى منطقة تبوك
أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن أجواء المملكة شهدت رحيلاً مبكراً لحالة عدم الاستقرار الجوي؛ موضحاً أن كتلة هوائية باردة تؤثر على معظم المناطق.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "عاشت الأجواء رحيلاً مبكراً لحالة عدم الاستقرار.. صَحِب ذلك صباح اليوم تحركُ اضطراب جوي من شرق المتوسط في اتجاه منطقة تبوك وسواحلها الحدود الشمالية منطقة الجوف خاصة غربها.. يصحبه تشكيل سحابي تتخلله خلايا ممطرة.. مع تأثر معظم الأجواء بكتلة هوائية قطبية باردة تتفاوت حرارتها".
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المصدر : الخليج 365
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