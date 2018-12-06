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انت الان تتابع "مجلس التعاون وقطر".. قرقاش يوضح ويعلن: في هذا الوقت تنتهي الأزمة مع الدوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن حرص السعودية والإمارات على استمرارية مجلس التعاون الخليجي؛ هو أمر تاريخي، برغم أزمة قطر.
وقال قرقاش في تغريدة صباح اليوم الخميس: "الواقعية السياسية الحالية مكّنت مجلس التعاون من استمرار عمله؛ فالاجتماعات التقنية والإدارية والفنية مستمرة، وفي المقابل عانى الجانب الاستراتيجي والسياسي في ظل شذوذ المنظور القطري عن المصلحة الجماعية"؛ مشيراً إلى أن "الحرص المسؤول للرياض وأبو ظبي والمنامة على المجلس، تاريخي".
وأوضح في تغريدة أخرى أن قمة مجلس التعاون التي ستُعقد في العاصمة السعودية الرياض في 9 ديسمبر برئاسة سلطنة عمان، هي مؤشر إلى أن مجلس التعاون مستمر برغم أزمة قطر.
وأكد "نجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجي مشترك"؛ منوهاً بأن "الأزمة السياسية (مع الدوحة) ستنتهي حين ينتهي سببها؛ ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة".
"مجلس التعاون وقطر".. قرقاش يوضح ويعلن: في هذا الوقت تنتهي الأزمة مع الدوحةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-06
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن حرص السعودية والإمارات على استمرارية مجلس التعاون الخليجي؛ هو أمر تاريخي، برغم أزمة قطر.
وقال قرقاش في تغريدة صباح اليوم الخميس: "الواقعية السياسية الحالية مكّنت مجلس التعاون من استمرار عمله؛ فالاجتماعات التقنية والإدارية والفنية مستمرة، وفي المقابل عانى الجانب الاستراتيجي والسياسي في ظل شذوذ المنظور القطري عن المصلحة الجماعية"؛ مشيراً إلى أن "الحرص المسؤول للرياض وأبو ظبي والمنامة على المجلس، تاريخي".
وأوضح في تغريدة أخرى أن قمة مجلس التعاون التي ستُعقد في العاصمة السعودية الرياض في 9 ديسمبر برئاسة سلطنة عمان، هي مؤشر إلى أن مجلس التعاون مستمر برغم أزمة قطر.
وأكد "نجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجي مشترك"؛ منوهاً بأن "الأزمة السياسية (مع الدوحة) ستنتهي حين ينتهي سببها؛ ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة".
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
08:50 AM
الوزير الإماراتي: حرص السعودية والإمارات على استمرارية "المجلس".. أمر تاريخي
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن حرص السعودية والإمارات على استمرارية مجلس التعاون الخليجي؛ هو أمر تاريخي، برغم أزمة قطر.
وقال قرقاش في تغريدة صباح اليوم الخميس: "الواقعية السياسية الحالية مكّنت مجلس التعاون من استمرار عمله؛ فالاجتماعات التقنية والإدارية والفنية مستمرة، وفي المقابل عانى الجانب الاستراتيجي والسياسي في ظل شذوذ المنظور القطري عن المصلحة الجماعية"؛ مشيراً إلى أن "الحرص المسؤول للرياض وأبو ظبي والمنامة على المجلس، تاريخي".
وأوضح في تغريدة أخرى أن قمة مجلس التعاون التي ستُعقد في العاصمة السعودية الرياض في 9 ديسمبر برئاسة سلطنة عمان، هي مؤشر إلى أن مجلس التعاون مستمر برغم أزمة قطر.
وأكد "نجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجي مشترك"؛ منوهاً بأن "الأزمة السياسية (مع الدوحة) ستنتهي حين ينتهي سببها؛ ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة".
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المصدر : الخليج 365
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