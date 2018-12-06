محادثات السلام اليمنية تنطلق اليوم في السويد

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وصل وفد الحكومة اليمنية الشرعية لإجراء محادثات سلام مع ممثلين لجماعة الحوثي الإيرانية؛ في مسعى جديد من الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في البلاد.
وقال مصدر بالأمم المتحدة: إن من المستبعد أن يلتقي الجانبان مباشرة في المحادثات، التي ستُجرى في قلعة جوهانسبيرغ، والتي أعيد ترميمها خارج ستوكهولم، وإن مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن؛ سيقوم هو وفريقه بجولات مكوكية بينهما، في المشاورات التي ستكون الأولى منذ 2016؛ وفق "سكاي نيوز".
ونجح غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، في تحقيق بعض إجراءات بناء الثقة لإجراء المحادثات في السويد.
وأغلقت السلطات السويدية المكان، وشوهدت عدة عربات تابعة لأجهزة الطوارئ خارج القلعة قبيل المحادثات، التي ستركز على محاولة الاتفاق على خطوات أخرى لبناء الثقة وتشكيل هيئة حكم انتقالية.
وقال محمد عبدي مدير مكتب اليمن لدى المجلس النرويجي للاجئين: "إذا مضت المشاورات بشكل إيجابي؛ فسوف نشهد أثراً فورياً على الناس في اليمن. سيقل عدد مَن يضربهم العنف ومَن يفرون منه، وسيقل عدد مَن يدفعون صوب أقسى سبل العيش".
وأضاف في بيان: "وبنفس القدر، إذا أخفقت المشاورات أو تعثرت؛ ستتعثر أيضاً آمال وقف انزلاق اليمن المطرد إلى أتون الجحيم".
محادثات السلام اليمنية تنطلق اليوم في السويدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-06
وصل وفد الحكومة اليمنية الشرعية لإجراء محادثات سلام مع ممثلين لجماعة الحوثي الإيرانية؛ في مسعى جديد من الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في البلاد.
وقال مصدر بالأمم المتحدة: إن من المستبعد أن يلتقي الجانبان مباشرة في المحادثات، التي ستُجرى في قلعة جوهانسبيرغ، والتي أعيد ترميمها خارج ستوكهولم، وإن مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن؛ سيقوم هو وفريقه بجولات مكوكية بينهما، في المشاورات التي ستكون الأولى منذ 2016؛ وفق "سكاي نيوز".
ونجح غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، في تحقيق بعض إجراءات بناء الثقة لإجراء المحادثات في السويد.
وأغلقت السلطات السويدية المكان، وشوهدت عدة عربات تابعة لأجهزة الطوارئ خارج القلعة قبيل المحادثات، التي ستركز على محاولة الاتفاق على خطوات أخرى لبناء الثقة وتشكيل هيئة حكم انتقالية.
وقال محمد عبدي مدير مكتب اليمن لدى المجلس النرويجي للاجئين: "إذا مضت المشاورات بشكل إيجابي؛ فسوف نشهد أثراً فورياً على الناس في اليمن. سيقل عدد مَن يضربهم العنف ومَن يفرون منه، وسيقل عدد مَن يدفعون صوب أقسى سبل العيش".
وأضاف في بيان: "وبنفس القدر، إذا أخفقت المشاورات أو تعثرت؛ ستتعثر أيضاً آمال وقف انزلاق اليمن المطرد إلى أتون الجحيم".
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
08:32 AM
"غريفيث" وفريقه سيقومون بجولات مكوكية بينهما
وصل وفد الحكومة اليمنية الشرعية لإجراء محادثات سلام مع ممثلين لجماعة الحوثي الإيرانية؛ في مسعى جديد من الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في البلاد.
وقال مصدر بالأمم المتحدة: إن من المستبعد أن يلتقي الجانبان مباشرة في المحادثات، التي ستُجرى في قلعة جوهانسبيرغ، والتي أعيد ترميمها خارج ستوكهولم، وإن مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن؛ سيقوم هو وفريقه بجولات مكوكية بينهما، في المشاورات التي ستكون الأولى منذ 2016؛ وفق "سكاي نيوز".
ونجح غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، في تحقيق بعض إجراءات بناء الثقة لإجراء المحادثات في السويد.
وأغلقت السلطات السويدية المكان، وشوهدت عدة عربات تابعة لأجهزة الطوارئ خارج القلعة قبيل المحادثات، التي ستركز على محاولة الاتفاق على خطوات أخرى لبناء الثقة وتشكيل هيئة حكم انتقالية.
وقال محمد عبدي مدير مكتب اليمن لدى المجلس النرويجي للاجئين: "إذا مضت المشاورات بشكل إيجابي؛ فسوف نشهد أثراً فورياً على الناس في اليمن. سيقل عدد مَن يضربهم العنف ومَن يفرون منه، وسيقل عدد مَن يدفعون صوب أقسى سبل العيش".
وأضاف في بيان: "وبنفس القدر، إذا أخفقت المشاورات أو تعثرت؛ ستتعثر أيضاً آمال وقف انزلاق اليمن المطرد إلى أتون الجحيم".
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المصدر : الخليج 365
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