"الأرصاد": أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على الرياض والشرقية ومرتفعات الباحة وعسير وجازان

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات الباحة وعسير وجازان، تشمل السواحل منها، كذلك على أجزاء من منطقتيْ الرياض والشرقية.
في حين تعاود السحب الرعدية الممطرة تكوّنها على منطقة تبوك، تشمل الأجزاء الساحلية منها، تمتد إلى منطقتيْ الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتيْ المدينة المنورة وحائل، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على تلك المناطق.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
"الأرصاد": أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على الرياض والشرقية ومرتفعات الباحة وعسير وجازانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-06
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات الباحة وعسير وجازان، تشمل السواحل منها، كذلك على أجزاء من منطقتيْ الرياض والشرقية.
في حين تعاود السحب الرعدية الممطرة تكوّنها على منطقة تبوك، تشمل الأجزاء الساحلية منها، تمتد إلى منطقتيْ الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتيْ المدينة المنورة وحائل، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على تلك المناطق.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
08:07 AM
سحب رعدية ممطرة على تبوك تمتد إلى الجوف والشمالية والمدينة وحائل
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات الباحة وعسير وجازان، تشمل السواحل منها، كذلك على أجزاء من منطقتيْ الرياض والشرقية.
في حين تعاود السحب الرعدية الممطرة تكوّنها على منطقة تبوك، تشمل الأجزاء الساحلية منها، تمتد إلى منطقتيْ الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتيْ المدينة المنورة وحائل، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على تلك المناطق.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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المصدر : الخليج 365
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