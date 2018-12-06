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محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر جزيرتيْ لومبوك وبالي الإندونيسيتين صباح اليوم. وبلغ عمق مركز الزلزال 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وعلى بُعد 23 كيلومتراً شمال غربي مدينة ماتارام. ولم تَرِد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال. زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جزيرتيْ لومبوك وبالي الإندونيسيتين.. صباح اليوم وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-06 ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر جزيرتيْ لومبوك وبالي الإندونيسيتين صباح اليوم. وبلغ عمق مركز الزلزال 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وعلى بُعد 23 كيلومتراً شمال غربي مدينة ماتارام. ولم تَرِد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال. 06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440 08:19 AM ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر جزيرتيْ لومبوك وبالي الإندونيسيتين صباح اليوم. وبلغ عمق مركز الزلزال 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وعلى بُعد 23 كيلومتراً شمال غربي مدينة ماتارام. ولم تَرِد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جزيرتيْ لومبوك وبالي الإندونيسيتين.. صباح اليوم ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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