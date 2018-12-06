السعودية اليوم / الجيش الأمريكي يقول إنه قتل أربعة مسلحين بالصومال في ضربة جوية

نيروبي 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسقال الجيش الأمريكي إنه قتل أربعة مسلحين في ضربة جوية ضد حركة الشباب الإرهابية في محيط أودهيجل بالصومال في إطار عملياته لدعم مساعي الحكومة لمواجهة الحركة.وذكرت القيادة في بيان نشر في وقت متأخر أمس، الضربة الجوية الأمريكية نفذت ضد مسلحي الحركة بعد أن تعرضت القوات الأمريكية وشركاؤها لهجوم.وأضافت "تقييمنا الحالي هو أن الضربة قتلت أربعة مسلحين دون أن يسقط أي مدني". وتنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية من حين لآخر في الصومال دعمًا للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة هناك، التي تحارب ضد تمرد حركة الشباب منذ سنوات.// انتهى //08:32ت م0010