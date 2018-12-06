السعودية اليوم / إنقاذ أحد عناصر المارينز بعد تصادم بين طائرتين قبالة سواحل اليابان

عام / إنقاذ أحد عناصر المارينز بعد تصادم بين طائرتين قبالة سواحل اليابان
واشنطن 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م الألمانية
جرى إنقاذ أحد عناصر مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) بعد تصادم بين طائرتين تابعتين لسلاح مشاة البحرية الأمريكية على متنهما سبعة أفراد، وتحطمهما قبالة سواحل غرب اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.
وأوضح سلاح مشاة البحرية الأمريكي على موقع تويتر:" إنه يجري فحص حالة أحد الأفراد الذين تعرضوا لحادث مؤسف، من قبل السلطات الطبية المختصة.. عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لستة من المارينز".
وذكر بيان لمشاة البحرية أن ظروف الحادث ما زالت قيد التحقيق.
فيما قالت وزارة الدفاع اليابانية إن الاصطدام وقع على بعد 100 كيلومتر جنوبي كيب موروتو في جزيرة شيكوكو (جنوب غرب).
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