السعودية اليوم / زلزال بقوة 7ر5 درجة يضرب جزيرتي لومبوك وبالي الإندونيسيتين

عام / زلزال بقوة 7ر5 درجة يضرب جزيرتي لومبوك وبالي الإندونيسيتين

جاكرتا 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 7ر5 درجة على مقياس ريختر جزيرتي لومبوك وبالي الإندونيسيتين صباح اليوم.

وبلغ عمق مركز الزلزال 10 كيلومترات تحت سطح الأرض وعلى بعد 23 كيلومترًا شمال غربي مدينة ماتارام.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

// انتهى //

06:10ت م

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جاكرتا 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسضرب زلزال بلغت قوته 7ر5 درجة على مقياس ريختر جزيرتي لومبوك وبالي الإندونيسيتين صباح اليوم.وبلغ عمق مركز الزلزال 10 كيلومترات تحت سطح الأرض وعلى بعد 23 كيلومترًا شمال غربي مدينة ماتارام.ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.// انتهى //06:10ت م0007

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