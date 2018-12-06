غطاء المطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم تجد الجهة المشغلة لمواقف مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة غير الاستعانة بأكياس النفايات لتغطية الأجهزة الالكترونية الخاصة بإصدار بطاقات دخول السيارات للمواقف وقت هطول الأمطار أمس.



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