شكرا لقرائتكم خبر 4 مناطق موعودة بالأمطار اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حاتم المسعودي - مكة المكرمة

أبدى أولياء أمور طلاب بمدارس في مكة المكرمة استغرابهم من عدم صدور توجيه رسمي من إدارة تعليم المنطقة عن تعليق الدراسة، رغم إطلاق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما عند الـ 7:08 صباحا عن توقعات بهطول أمطار رعدية ما بين المتوسطة والغزيرة من الـ 7:30 صباحا إلى 1:00 ظهرا، بحجة مصادفة التوقيت مع بداية اليوم الدراسي.

وتباينت ردود الأفعال بين المدارس في آلية تعليق الدراسة بعدما أرسلت مدارس رسائل نصية تطلب من أولياء الأمور الحضور لاستلام أبنائهم بعد ساعات قليلة من بداية الدوام، نظرا للحالة الجوية في حين استمرت بعض المدارس بإكمال اليوم الدراسي، خاصة وأن بعض تلك المدارس لا تملك نظام الرسائل النصية.

وأدت الأحوال الجوية في العاصمة المقدسة لتوجه عدد من أولياء الأمور لمدارس أبنائهم لإخراجهم في وقت مبكر، لكي لا تعيقهم الأمطار من الوصول لمدارسهم مستندين على التنبيه المتقدم للأرصاد.

وأكد كل من سيف الزهراني ومحمد الهذلي، ضرورة أن يكون هناك نظام مرتبط بجميع أولياء الأمور مع إدارة التعليم أو مدارسهم لإبلاغهم بشكل سريع عن إمكانية التعليق، بدلا عن معرفة ذلك مصادفة من أصدقاء أو توقعات بأن المدارس ستفتح أبوابها للخروج حيث إن بعض الطلاب يخرجون قبل وصول أولياء أمورهم مما يعرضهم للخطر.

فيما تواصلت الصحيفة مع المتحدث الرسمي لتعليم منطقة مكة المكرمة طلال الردادي إلا أنه لم يرد حتى إعداد التقرير للنشر.