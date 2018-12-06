شكرا لقرائتكم خبر البخور يمنع الستائر والخيام في المدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

منعت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة جميع المدارس التابعة لها من استخدام ستائر القماش والموكيت والخيام، نظرا لما تشكله من خطورة في حال نشوب الحرائق بحسب معلومات حصلت عليها «مكة».

وأشارت المعلومات إلى أن المنع جاء بعد ملاحظة تشغيل جهاز الإنذار المبكر ضد الحريق في المدارس بسبب البخور وملطفات الهواء التي تستخدم داخل المدارس، حيث وجه مدير عام التعليم بالمنطقة محمد الحارثي تعميما إلى جميع رياض الأطفال والمدارس الحكومية والأهلية بمنع استخدام البخور أو الفواحات أو الشموع أو الدخان أو المواد القابلة للاشتعال في المدارس، كما تضمن التعميم منع استخدام ستائر القماش والموكيت والخيام داخل المدارس لما تشكله من خطورة عند نشوب الحرائق في أي موقع.

وشدد التعميم على أنه بناء على تعليمات الدفاع المدني فإنه يمنع أي استخدام لهذه المواد المذكورة في المدارس مع أخذ الحيطة والحذر منها.

وذكرت إدارة التعليم أنها تؤكد ضرورة التقيد بالتعليمات المتعلقة بالأمن والسلامة، انطلاقا من أهمية إيجاد بيئة آمنة وخالية من الأخطار، وحفاظا على صحة وأرواح مرتادي المؤسسات التعليمية والعاملين فيها.