شكرا لقرائتكم خبر مقررات جديدة لطلاب الثانوية في التفكير والقانون والفلسفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعلن وزارة التعليم خلال الأيام المقبلة عن تطوير جديد لمناهج المرحلة الثانوية، يتضمن إدخال مقررات التفكير الناقد ومبادئ الفلسفة والقانون، وذلك بحسب ما أكده وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أمس خلال الجلسة الرئيسة ضمن أعمال المؤتمر الدولي لتقويم التعليم 2018.

وأضاف العيسى أن الوزارة أدخلت بعض المشاريع الجديدة في التعليم بشكل عام، منها مبادرة التحول نحو الكفايات أو التعليم المعتمد على الكفايات، وهي مبادرة مهمة جدا سيكون لها تأثير كبير جدا في منظومة التعليم، بدأ تطبيقها هذا العام في نحو 20 مدرسة وسوف تتوسع بشكل كبير، إضافة إلى مبادرة بوابة المستقبل، وهي التحول نحو التعليم الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال التعليم واعتماد الطالب على مهارات الاتصال بينه وبين المعلم وولي الأمر وحل الواجبات من خلال المنظومة التقنية.

وأشار العيسى إلى أن التعليم بدأت في المرحلة الثانوية إدخال الورش الفنية، خاصة في مجال البرمجة والتعليم والتصنيع الرقمي، وبدأ تطبيقها في 100 مدرسة حاليا وستتوسع لتشمل كل المرحلة الثانوية، بحيث تكون مقررا خاصا باستخدام المهارات التقنية.

وأوضح وزير التعليم أن رؤية المملكة 2030 تؤكد على مهارات المستقبل، وأن يقدم التعليم الخدمة اللازمة لتنميتها لدى طلابنا وطالباتنا على كل المستويات ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية في المستقبل، مشيرا إلى الاهتمام بجملة من المبادرات والمشاريع التي ستكون ممكنة للطلاب والطالبات من مهارات المستقبل، من خلال تطوير المناهج وإيجاد مساحة لا بأس بها لتساؤلات الطلاب والتفكير، داعيا من لديه فكرة أو مشروع أو مبادرة ويرى أنها تساهم في خلق المزيد من الفرص أمام الطلاب والطالبات لتقديمها.