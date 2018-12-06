شكرا لقرائتكم خبر عن 550 كيلومترا «طرق» بـ 1.5 مليار ريال تدخل الخدمة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمس الأربعاء عددا من مشاريع الطرق بالمنطقة بأطوال تزيد على 550 كيلومترا وتكلفة 1.5 مليار ريال، بحضور وزير النقل د. نبيل العامودي وذلك أمام أحد المشاريع في شاطئ نصف القمر بالخبر.

وفور وصول سموه إلى مقر حفل التدشين أزاح الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع استكمال وصلة شاطئ نصف القمر مع التقاطع مع طريق العزيزية بطول 3 كيلومترات، وأعرب سموه في كلمته عن سعادته بتدشين عدد من مشاريع الطرق بالمنطقة، لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة في بلادنا الغالية.

تخطيط سليم

وأوضح أمير المنطقة الشرقية أن النهضة الشاملة التي تشهدها بلادنا ليست وليدة الصدفة، بل هي بعد فضل الله -عز وجل- نتيجة طبيعية للجهود المخلصة والنظرة الثاقبة والتخطيط السليم ودعم الدولة السخي المتواصل لمسيرة التنمية، وكل هذا يأتي في إطار القناعة المطلقة لدى قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بالدور الحيوي والهام الذي يلعبه النقل في التقدم الاقتصادي والازدهار لأي دولة.

ركيزة وأولوية

وقال سموه: إن بلادكم آمنت منذ تأسيسها على يد جلالة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن أن الإنسان هو ركيزة التنمية وأساسها العظيم، وأن الحفاظ على سلامة الإنسان هو أهم الأولويات، ومن هنا يأتي دور وزارة النقل المأمول باتخاذ التدابير اللازمة لتقليل معدلات حوادث النقل ورفع كفاءة شبكة الطرق وتوفير قطاع نقل متكامل يتميز بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطور التقني ويوفر بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع، كما يعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة العربية السعودية على المستوى الدولي.

أمن وسلامة

وشكر سموه في ختام كلمته وزير النقل على الجهد المبذول، مباركا مشاريع النقل التي تم إنجازها في المنطقة، والتي تعود بالنفع على المواطن والمقيم، مؤكدا سموه على ضرورة العمل على إنجاز المزيد من مشاريع النقل المتبقية، وأن تتسم بالجودة الإنشائية التي تضمن بمشيئة الله الأمن والسلامة لجميع مرتاديها، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ وطننا من كل مكروه وأن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادتنا الحكيمة.

نهضة كبرى

وأكد وزير النقل في كلمته أن مملكتنا الغالية تشهد نهضة تنموية كبرى وشاملة لكل جوانب الحياة، وفي جميع القطاعات، لاسيما قطاع النقل، وذلك بفضل الله ثم الرعاية الكريمة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - نحو التنمية لإسعاد كل من يعيش ويقيم على أرض هذا الوطن المعطاء، وبما يعكس اهتمام قيادتنا لتحقيق رفاهية المواطن وجودة الحياة، وأعرب عن فخره واعتزازه برعاية وتدشين سمو أمير المنطقة الشرقية عددا من مشاريع الطرق بتكلفة تزيد على مليار ونصف المليار ريال، وبأطوال تزيد على 550 كيلومترا في المنطقة.

صيانة وقائية

وأشار د. العامودي إلى أن العمل مستمر في فرع الوزارة بالمنطقة لتنفيذ 37 مشروعا للطرق بتكلفة تقارب 3,5 مليار ريال، تشمل حاضرة الدمام وكافة محافظات المنطقة، إضافة إلى مشاريع الصيانة العادية والوقائية للمشاريع القائمة وذلك بتكلفة تزيد على 1.7 مليار ريال، من أجل تحقيق سلامة وراحة مرتادي الطرق، ودعا الله العلي القدير أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان تحت قيادتها الرشيدة - أيدها الله - وأن يوفق الجميع لخدمة الدين والوطن والمواطن.

حضر حفل التدشين محافظ الخبر سليمان الثنيان، ومدير مرور المنطقة الشرقية العقيد المهندس علي الزهراني، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.