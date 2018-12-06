شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة «ريادي» في نسختها الجديدة بتعليم الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

دشن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، صباح أمس، مبادرة «ريادي» في نسختها الجديدة للعام الدراسي الحالي 1440 والتي ترمي في مجملها لتثقيف الطلبة بريادة الأعمال والوعي المالي وثقافة الادخار.

وقال د. الشلعان، خلال تكريمه صباح أمس بمكتبه عددا من الطلاب الفائزين بمبادرة ريادي للعام الدراسي الماضي، إن الفوز بالجوائز بحد ذاته لا يشكل حجر الزاوية بقطاع التعليم بقدر السعى إلى خلق آفاق أوسع أمام الطلاب ونشر ثقافة التميز لتكون خارطة طريق أمامهم، فيما أثنى المساعد للشؤون التعليمية د. سامي العتيبي، على كل من شارك وأبدع في المبادرة، متمنيا الفوز للطلاب بالمراكز الأولى في النسخ القادمة ووضع تعليم المنطقة في الصدارة.

واستعرض رئيس قسم البرامج العامة والتدريب في تعليم الشرقية محمد الشهري، أهداف المبادرة والتي تركز على الاقتصاد المزدهر من خلال توفير الفرص للطلبة عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة كرافد مهم وحيوي للاقتصاد؛ لتكوين منظومة إستراتيجية متكاملة لتثقيف النشء من طلاب وطالبات بمهارات سوق العمل، وتحفيزهم على الدخول في عالم ريادة الأعمال في المستقبل،

وحصد المركز الأول: الطالب عبدالرحمن الزهراني من ثانوية القاسم بن محمد بن أبي بكر بالدمام، إضافة للمركز الثاني والذي اختطفه طلاب ثانوية القاسم بن محمد بن أبي بكر بالدمام ممثلتا في كل من الطالب راكان العتيبي، وعبدالكريم الغامدي، مشاري القحطاني، خالد الغامدي، باسل الزهراني، خولان عامر، كذلك تكريم الحاصل على المركز الثالث وهو الطالب زياد الشامخ من ثانوية الإمام سعود الكبير بالظهران، وصولا للفائزين بالمركز الرابع من ثانوية القاسم بن محمد بن أبي بكر بالدمام وهما الطالبان عبدالله طوهري، وتركي السهلي.

حضر الحفل مدير نشاط الطلاب حاتم الغامدي، بحضور مدير مكتب غرب الدمام محمد الشاطري، ومدير مكتب الظهران سعيد القحطاني، ورئيس وحدة النشاط بمكتب الظهران سعيد السرحاني، ومشرف النشاط بمكتب الظهران فيصل الدوسري، ومشرف النشاط بمكتب غرب الدمام عبدالله القحطاني، وقائد ثانوية الإمام سعود الكبير بالظهران خالد الفوزان، وقائد ثانوية القاسم بن محمد بن أبي بكر بالدمام عادل العتيبي، بحضور منسقي مبادرة ريادي بالمدارس الفائزة علي عبدالرضا، ومحمد العامري.