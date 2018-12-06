شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية تدرس ري المزروعات بمياه الصرف المعالج والان نبدء بالتفاصيل

التوسع في التشجير بالطرق والمدن يرفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء

ناقشت ورشة عمل نظمتها أمانة المنطقة الشرقية، أمس، بعنوان «نظم الري وتقنية المياه المعالجة لأعمال التشجير»، أسس تصميم وتنفيذ شبكات الري، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالج في ري المزروعات.

وأشار أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، خلال رعايته الورشة التي تستمر يومين على مسرح الأمانة، إلى أهمية نظم الري وتقنية المياه والمعالجة لأعمال التشجير، لافتا إلى أن الورشة تستهدف التعرف على نظم شبكة الري وصيانتها واستخدام تقنياتها الحديثة في مجال الري، وكذلك استخدام مياه الصرف الصحي المعالج والتي أصبحت الحاجة ملحة في استخدامها لري المزروعات كمصدر متجدد وغير تقليدي للمياه لتخفيف الضغط على مياه الآبار الجوفية وفق قرار مجلس الوزراء، وأيضا من مبدأ ترشيد استهلاك المياه والتخفيف من الهدر الذي نراه في مجالات مختلفة، مضيفا إن الورشة تأتي وفقا لتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ضمن رؤية المملكة 2030، والتي سوف يتم تنفيذها مع الجهات المختصة ذات العلاقة ومن ضمنها أمانة المنطقة الشرقية.

وأوضح مدير عام الحدائق والتجميل وعمارة البيئة م. يوسف المقهوي، في كلمته، أهمية استخدام نظم الري الحديثة وتقنيتها، وكذلك استخدام المياه المعالجة والتي من شأنها الارتقاء بأعمال التشجير وزيادة الرقعة الخضراء بالمدن، وذلك بزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، فيما تناول مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري المبادرات والجهودها للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها في المنطقة الشرقية، والاستفادة من المياه المعالجة في العديد من الاتجاهات.

ويشارك في جلسات الورشة مدير عام فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة الشرقية م. طارق الملحم، ووكلاء الأمين وعدد من رؤساء البلديات ومديري الإدارات بالأمانة، والمهندسين والمهتمين بهذا المجال.