شكرا لقرائتكم تنبيه متقدم من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا، عبر الإنذار المبكر لمنطقة مكة المكرمة، حول حالة الطقس المتوقعة بالمنطقة خلال الساعات القادمة. وأوضحت الأرصاد عبر حسابها الرسمي أن منطقة مكة المكرمة تشهد شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة الطائف والهدا والشفا وبني سعد وميسان ومرتفعات المنطقة. وأضاف بأن الحالة تبدأ الساعة الـ1.25 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الخميس.

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه متقدم من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .