شكرا لقرائتكم اصطدام طائرتين أميركيتين فوق بحر اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أعلنت البحرية الأميركية، في خبر عاجل منذ قليل، اصطدام طائرة مقاتلة بطائرة شحن فوق بحر اليابان. ولم توضح البحرية الأميركية حجم الخسائر المادية أو البشرية، الناتجة عن اصطدام الطائرتين الأميركيتين.

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