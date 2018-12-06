شكرا لقرائتكم شاهد بالصور.. إقبال كبير على المعرض الدولي للقهوة والشوكلاتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يشهد المعرض الدولي للقهوة والشوكلاتة بنسخته الخامسة إقبالًا كبيرًا من الزوار، وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، والذي انطلق يوم الثلاثاء 3/ 12/ 2018 ويمتد إلى الجمعة.

ويشارك بالمعرض أكثر من 250 جهة من داخل المملكة العربية السعودية ودول من خارج المملكة العربية السعودية، والمعرض يشتمل على جهات مختصة بالقهوة وجهات تختص بالشوكلاتة وجهات تختص بملحقات الضيافة.

ونظم المعرض بنسخته الحالية بطولة السعودية للباريستا بمعايير دولية بحسب المنظمة العالمية للقهوة، إضافة لورش العمل البالغ عددها 30 ورشة عمل أبرزها تمنح شهادات معتمدة من جمعية القهوة المختصة.

ويسعى المعرض لتحطيم الرقم القياسي لدى موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر تجمع لمتذوقي الشوكلاتة بالعالم.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.