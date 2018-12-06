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شكرا لقرائتكم الاستقالات الجماعية تسقط ورقة التوت عن إعلام قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - كشفت الاستقالات الجماعية التي شهدتها قناة قطر اليوم، أمس، عن الوجه الخبيث الذي يتحكم في الأداة الإعلامية القطرية من خلال فرض أفكار وبرامج وضيوف واستكتاب بعض المرتزقة للترويج للأفكار التي تخدم أجندة تنظيم الحمدين.
وكان مجموعة من الصحفيين العاملين في قناة قطر، من ضمنهم مديرها، علي صالح الخلف، قدموا استقالاتهم بسبب تجاوزات وعدم احترام الإدارة لهم.
ولطالما رحب الإعلام القطري بالطرح الإرهابي وتبنى وجهة نظر الجماعات الإرهابية التي فتحت لها الدوحة أبوابها.
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